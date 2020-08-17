السباحان قطاط والفلاح يستعدان لسباق المياه المفتوحة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 17 أغسطس 2020, 10:20 مساء
السباحان حماد واقطاط. (أرشيفية : إنترنت)

يواصل السباحان حماد الفلاح، وعز الدين قطاط استعدادهما لسباق القدرة والتحمل للمياه المفتوحة لمسافة 50 كيلو مترا من بنعازي إلى قمينس سبتمبر القادم.

وحسبما إفاد رئيس فرعي السباحة ببنغازي خالد المقصبي، إلى «بوابة الوسط» فإن السباحين الليبيين حماد واقطاط أجريا في اليومين الماضيين تجربة ناحجة في السباحة المتواصلة من شط النخيل إلى قمينس بالمسافة 30 كلم بمهنية وحرفية عالية.

يشار إلى أن سباق القدرة والتحمل للمياه المفتوحة سيقام سبتمبر القادم بتنظيم اتحاد السباحة والغوص بنغازي وبرعاية شركة برقة القابضة.

يذكر أن السباحين حماد وقطاط نجحا العام الماضي في إكمال سباق المياه المفتوحة بمنطقة خليج بومبة لمسافة 40 كم سباحة متواصلة من أم الرزم حتى عين الغزالة.

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