20 فيديو في بطولة ليبيا للطاولو

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 17 أغسطس 2020, 03:59 مساء
بطولة ليبيا للطاولو (فيسبوك)

أكد الأمين الإداري لاتحاد الـ«ووشو»، الليبي خالد زيدان، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، أنه تم تشكيل لجنة لتقييم الفيديوهات المشارِكة في بطولة ليبيا للطاولو من حيث أساليب العروض، وضمت الحكام مجدي الشتيوي وعبدالرؤوف الشتيوي وعبدالرزاق يونس وعبدالرؤوف العزابي وسراج الشائبي ومحمد عياد الشارف وسالم فتحي سليمان وامحمد صلاح المبروك وزكريا الكاتب وطارق عبدالرسول وباسم محمد سعيد.

وأضاف زيدان أن إجمالي الفيديوهات المشارِكة وصل إلى  20 فيديو، وأن مشاهدة الفيديوهات وتقييمها ستكون غدًا الثلاثاء بصالة النادي الليبي للسيارات عبر «داتا شو» وفق ضوابط وشروط السلامة المتبعة، وعملية تقييم اللاعب ستكون وفق معايير الزمن وجودة الحركة والصعوبات ومستوى الأداء العام.

بطولة ليبيا للطاولو (فيسبوك)
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