الزناتي يطالب باختيار نجم الوحدة السابق ضمن تشكيلة إدارة اتحاد كرة القدم

لاعب فريق الوحدة والمنتخب الوطني لكرة القدم السابق فاضل الزناتي. (إنترنت)

طالب لاعب فريق الوحدة والمنتخب الوطني لكرة القدم السابق، فاضل الزناتي، باختيار نائب رئيس الوحدة واللاعب السابق عبدالعظيم الشرع ضمن تشكيلة مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم في انتخاباتها القريبة المقبلة.

وقال الزناتي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الشرع معروف بنزاهته ويجد احتراما في الوسط الرياضي وسيقدم الإضافة.

وكان عبدالعظيم الشرع، اعتذر عن تكليفه بمنصب الأمين العام لاتحاد الكرة الليبي الحالي، رغم المطالبات العديدة بذلك، وتتكرر المطالبات حاليا مع قرب انتخابات الاتحاد الليبي لكرة القدم.