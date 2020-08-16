الزروق فى اجتماع «عربي البوكسينغ»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 16 أغسطس 2020, 02:14 مساء
منافسات الكيك بوكسينغ الليبي (أرشيفية : الإنترنت)

عقدت اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي لرياضات الـ«كيك بوكسينغ»، أمس السبت، اجتماعًا عبر الإنترنت برئاسة رئيس الاتحاد دكتور باسل الشاعر، وبحضور الأمين العام المساعد لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية سعد بن صالح السفياني، وبمشاركة اتحادات ليبيا، ومثلها في الاجتماع رئيس البوكسبنغ الليبي محمد الزروق، بجانب الأردن والمغرب والعراق والإمارات وفلسطين والبحرين وتونس.

رحب رئيس الاتحاد بالحضور واستعرض أنشطة الاتحاد العربي والاتحادات الوطنية الأعضاء في الفترة الماضية في ضوء جائحة «كورونا»، وهذه الأنشطة كان لها الأثر الإيجابي على مستوى اللاعبين والكوادر الفنية بالوطن العربي، التي كانت محل إعجاب وتقدير الاتحاد الدولي، بحسب ما ذكرته صفحة الاتحاد العربي عبر «فيسبوك».

كما أشاد سعد السفياني بدور الاتحاد العربي لرياضات الـ«كيك بوكسينغ» في السباق نحو تنظيم عديد الأنشطة الرياضية المهمة، والدفع بالعديد من كوادره في مناصب مهمة للاتحاد الدولي والذي كان محل فخر واعتزاز لاتحاد اللجان الوطنية العربية.

تناول الاجتماع عدة قضايا أهمها اعتماد المحضر السابق لاجتماع اللجنة التنفيذية، وإعادة جدولة مواعيد الأنشطة الرياضية، والتأكيد على مشاركة ممثلي الاتحادات الوطنية في ورشة العمل التطويرية الدولية التي ينظمها الاتحاد الدولي «واكو» في شهر سبتمبر المقبل بتركيا.

أيضا تناول الاجتماع اعادة هيكلة اللجان المعاونة للاتحاد العربي وشروط ومعايير العضوية بها وتفعيل دورها مع ضرورة تسديد الاتحادات الوطنية لاشتراكاتها السنوية للاتحاد الدولي «واكو» والترحيب بعضوية الاتحاديين اللبناني والمصري ضمن الانظمة المعمول بها لاستفائهم الشروط وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على عقد جلسة اخرى لتشكيل اللجان المعاونة للاتحاد.

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