وفاء لاعب منتخب ليبيا السابق عيسى مخلوف عن عمر يناهز 65 عاما

توفى اللاعب الدولي عيسى مخلوف، لاعب نادي التحدي بنغازي والمنتخب الليبي لكرة القدم، إبان السبعينات من القرن الماضي، عن عمر يناهز 65 عاما.
ويعد مخلوف أيقونة من أيقونات الرياضة الليبية، اتفق الجميع على موهبته وحسن خلقه.
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