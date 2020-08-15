البوسيفي لـ«بوابة الوسط»: 10 اتحادات و3 أندية التزمت بقفل ميزانياتها

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 15 أغسطس 2020, 06:29 مساء
حسين البوسيفي (أرشيفية : الإنترنت)

أكد مدير إدارة الشؤون الرياضية بالهيئة العامة للشباب والرياضة حسين البوسيفي، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم السبت، أن عشرة اتحادات وثلاثة أندية فقط التزمت بإحالة قفل ميزانيتها للهيئة، وهي اتحادات ألعاب القوى والجولف والدراجات والفروسية والتنس والاسكواش والجودو واتحاد رياضة الصم والقوس والسهم والمبارزة، بجانب أندية «الأهلي طرابلس» و«الوحدة» و«القرضابية».

يشار إلى أن رئيس هيئة الشباب والرياضة، الدكتور بشير القنطري، قال في تصريح سابق له مع «بوابة الوسط»: «إن الدعم المالي عن الربعين الأول والثاني لا يصرف إلا للاتحادات الرياضية والأندية التي التزمت بقفل حساباتها المالية، وتم اعتمادها من قبل جمعياتها العمومية».

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