رئيس اللجنة الأولمبية يعقد اجتماعا موسعا مع الإدارة المالية

اجتماع اللجنة الأولمبية الليبية مع الإدارة المالية. (إنترنت)

عقد رئيس اللجنة الأولمبية الليبية الدكتور جمال الزروق اجتماعا موسعا مع الإدارة المالية بحضور النائب الثاني لرئيس اللجنة الأولمبية علي صابر، وأمين الصندوق بدر الشريف، والمراقب المالي السيد حاتم فليفلة، ومدير إدارة الشوؤن المالية محمد فنان، ومدير مكتب شوؤن اللجنة الأولمبية المهندس الهمالي فتحي.

وحسب صفحة اللجنة الأولمبية أن الاجتماع ناقش بعض الإجراءات المالية المتعلقة بالموقف المالي للجنة الأولمبية، والاطلاع على بعض تقارير الحركة المالية وسير عملها.

وقد أكد رئيس اللجنة الأولمبية ضرورة تذليل الصعاب أمام الإدارة المالية لمواصلة عملها على أفضل ما يكون، مشيرًا إلى أنه سيتم مناقشة ميزانية العام المقبل خلال اجتماع مجلس الإدارة القادم.