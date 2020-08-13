أبوسليم يتعاقد مع هشام سحيلة

أبوسليم يتعاقد مع هشام سحيلة. (إنترنت)

تعاقدت إدارة نادي أبوسليم أحد فرق الدوري الممتاز مع لاعب خط الوسط هشام سحيلة، قادما من نادي الأولمبي بالزاوية، وذلك في إطار الاستعدادات للموسم الجديد.

وحسب الصفحة الرسمية للنادي فإنه تم تجديد عقد كل من سيف النصر جدّور وأسعد ابحور، فيما ما زالت لجنة التعاقدات تتفق مع عدد من اللاعبين لضمهم لصفوف النادي، خلال الفترة المقبلة.

من جهة أخرى هناك عدة أندية تسعى لضم العديد من الرياضيين، ومن بينها أندية الأهلي طرابلس والمدينة والاتحاد، ولكنها لم تعلن بعد بصورة رسمية خطوات التعاقد بشكل رسمي رغم تداول العديد من الأسماء.