قريميدة مستشارًا لرئيس الأولمبية الليبية

محمد قريميدة مستشارًا بالأولمبية الليبية. (إنترنت)

صدر عن رئيس الأولمبية الليبية جمال الزروق قرار بتكليف محمد قريميدة، مستشارًا بالأولمبية الليبية.

وأسندت له مهام إبداء الرأي القانوني الرياضي فيما يعرض عليه من مذكرات ورسائل رئيس اللجنة الأولمبية، والمساهمة في وضع اللوائح والنظم الفنية المتعلقة بالشأن الأولمبي، ومساعدة الاتحادات الرياضية وإدارات اللجنة الأولمبية في الاستشارات المتعلقة بالحركة الأولمبية.

يشار إلى أن محمد قريميدة من الخبرات الرياضية الليبية، وأسندت له العديد من المهام، من بينها الأمين المساعد، ورئاسة الديوان باتحاد الكرة الليبي، ومراقبة بالاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم.

كما أنه كان مسؤول تسجيل اللاعبين بالدوري الليبي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، وأيضا سبق له رئاسة العلاقات الدولية بالأولمبية الليبية.