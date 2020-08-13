دورات دولية لحكام ومدربي الفروسية الليبية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 13 أغسطس 2020, 09:26 مساء
أحد رموز فروسية قفز الحواجز الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

أكد رئيس اتحاد الفروسية الليبية إبراهيم عقيلة، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» أنه بعد التنسيق والتشاور مع الاتحاد الدولي للفروسية تمت الاستجابة لمطالب ليبيا بتنظيم دورات تحت إشراف الاتحاد الليبي، ومن بينها دورة حكام دوليين في قفز الحواجز ومصممي سدود وأيضًا دورة لحكام الميدان الإحماء.

كما أبدى الاتحاد الدولي للفروسية استعداده لإعطاء دورة مدربين دوليين في مجال قفز الحواجز، كما تعهد دولي الفروسية بالإشراف على معسكر منتخب فرسان ليبيا الذي سيقام في تونس استعدادًا للمشاركة في التصفيات المؤهلة لأولمبياد الشباب القادمة السنغال 2022.

وأضاف عقيلة: أن دولي الفروسية وافق أيضًا على اعتماد وثيقة جواد (جواز سفر جواد) محلي معتمد من قبل اللجنة البيطرية ولجنة وثائق الخيول بالاتحاد الدولي للفروسية.

وفي الختام أعرب عقيلة عن امتنانه بتعيين الحكم الدولي الليبي حسام زميت مشرف الدوري العربي لفروسية قفز الحواجز رئيسًا لجنة قفز الحواجز بالمجموعة السابعة، والتي تضم الاتحادات العربية والخليجية للفروسية.

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