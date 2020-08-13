الشلماني يذلل الصعاب لأكاديميات كرة القدم الليبية

عبدالحكيم الشلماني (أرشيفية : الإنترنت)

عقد أمس اجتماع مشترك ضم رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني، مع منسق رابطة ليبيا لأكاديميات كرة القدم فتحي المهشهش، نوقشت فيه جملة من المواضيع المتعلقة بأكاديميات كرة القدم في ليبيا والعمل على تذليل الصعاب التي تواجهها ووضع آلية للتعاون بين الطرفين، بالإضافة إلى وضع منهاج عمل لأكاديميات في القريب العاجل.

وخلال الاجتماع تسلم الشلماني ملفا متكاملا خاصا بالرابطة الليبية للأكاديميات، يشتمل النظام الأساسي ومقترح اللائحة التنظيمية للأكاديميات وتقسيم روابط الأكاديميات الليبية إلى سبع مناطق (الغربية وطرابلس والوسطى والجنوبية والجبل الغربي ببنغازي والمنطقة الشرقية).