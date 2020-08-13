الشلماني يذلل الصعاب لأكاديميات كرة القدم الليبية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 13 أغسطس 2020, 08:45 مساء
عبدالحكيم الشلماني (أرشيفية : الإنترنت)

عقد أمس اجتماع مشترك ضم رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني، مع منسق رابطة ليبيا لأكاديميات كرة القدم فتحي المهشهش، نوقشت فيه جملة من المواضيع المتعلقة بأكاديميات كرة القدم في ليبيا والعمل على تذليل الصعاب التي تواجهها ووضع آلية للتعاون بين الطرفين، بالإضافة إلى وضع منهاج عمل لأكاديميات في القريب العاجل.

وخلال الاجتماع تسلم الشلماني ملفا متكاملا خاصا بالرابطة الليبية للأكاديميات، يشتمل النظام الأساسي ومقترح اللائحة التنظيمية للأكاديميات وتقسيم روابط الأكاديميات الليبية إلى سبع مناطق (الغربية وطرابلس والوسطى والجنوبية والجبل الغربي ببنغازي والمنطقة الشرقية).

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الإمارات تعلن «مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة مع إسرائيل»
عربى
وزيرة التجارة التركية: وقعنا تفاهمات اقتصادية مهمة مع ليبيا
ليبيا
لجنة مكافحة «كورونا»: لا مانع من استمرار العمل القضائي
ليبيا
«فرانس برس»: لبنانيون محبطون يعيدون بناء حياتهم في بيروت الجديدة
عربى
كامالا هاريس أول أميركية سوداء مرشحة لمنصب نائب الرئيس
دولى
شبكة التلفزيون الفرنسية الرسمية تنظم حفلة تضامنية مع لبنان
ثقافة وفن
العالم يتسابق لتطوير لقاح «كورونا»
طب وصحة
بايدن يختار السناتورة كامالا هاريس نائبة له في الانتخابات الرئاسية الأميركية
دولى
«داخلية الوفاق» تعلن مداهمة وكر لتخزين وبيع الوقود بأضعاف سعره الرسمي
ليبيا
المصرف المركزي يوضح أوجه صرف 847 مليون دينار لمواجهة «كورونا»
ليبيا
عشرون دولة طلبت مسبقاً مليار جرعة من اللقاح الروسي ضد كورونا المستجد
دولى
بوتين: روسيا طورت أول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد
دولى
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سلوكيات الجائحة: لماذا لا يلتزم بعض الناس بالقواعد؟