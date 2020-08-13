إصابة المحترف الليبي مفتاح طقطق بفيروس «كورونا»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الخميس 13 أغسطس 2020, 08:36 مساء
الليبي مفتاح طقطق جناح المصري البورسعيدي (أرشيفية : الإنترنت)

أصيب اللاعب الليبي المحترف في صفوف المصري البورسعيدي، مفتاح طقطق بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويتمنى الشارع الرياضي والاتحاد الليبي لكرة القدم الشفاء العاجل للاعب الدولي مفتاح طقطق المحترف ضمن صفوف فريق المصري البورسعيدي.

ويعلن تضامنه الكامل معه حتى يجتاز محنته، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، سائلين المولى عز وجل له بالشفاء والعودة القريبة لممارسة نشاطه الرياضي.

وكانت تقارير صحفية مصرية، أعلنت اليوم الخميس، عن ثبوت إصابة 20 حالة إصابة بكورونا جديدة داخل الفريق البورسعيدي، ذلك بعدما خضع 48 لاعبًا وعضوًا بالجهازين الفني والإداري لمسحة إضافية أمس الأربعاء.

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