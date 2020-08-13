إطلاق دورة تنظيم البطولات لـ«عربي السلة»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 13 أغسطس 2020, 07:54 مساء
جانب من منافسات في كرة السلة (أرشيفية : الإنترنت)

تنطلق اليوم عبر الإنترنت «أون لاين» دورة تنظيم وإدارة بطولات كرة السلة التي أشرف عليها الاتحاد العربي لكرة السلة، وبمشاركة واسعة من كل الاتحادات العربية والافتتاح بكلمة رئيس الاتحاد العربي لكرة السلة اللواء إسماعيل القرقاوي، تعقبها المحاضرة الأولى للدكتور عامر الشعار من الأردن بعنوان «التخطيط للبطولات» وتعقبها المحاضرة الثانية للدكتور وليد الهندي من الكويت بعنوان «اللجان المختلفة في تنظيم البطولات».

وغدا الجمعة سيتجدد الموعد مع محاضرتين الأولى للأستاذ هلال شوكت من سورية بعنوان «طريقة تنظيم البطولات بطرق مختلفة»، والمحاضرة الثانية للدكتور نور الزيني من مصر بعنوان «إدارة الاتصالات في البطولات»، والسبت تختتم الدورة بمحاضرتين الأولى بعنوان «التمويل والاستثمار في البطولات» للدكتور أحمد الشريف من الإمارات، والمحاضرة الثانية بعنوان «إدارة المخاطر في بطولات كرة السلة» للدكتور محمد بلال من مصر، وفي الختام كلمة لأمين عام الاتحاد العربي لكرة السلة العميد عبدالله شلبي.

يشار إلى أن جميع المحاضرات ستذاع على صفحة الاتحاد العربي لكرة السلة على موقع «فيسبوك».

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