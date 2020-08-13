15 فيديو في بطولة ليبيا للطاولو

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 13 أغسطس 2020, 03:43 مساء
جانب من تدريبات الووشو (أرشيفية : الإنترنت)

وصل عدد الفيديوهات المشاركة في بطولة ليبيا للطاولو «أساليب  العروض»، عبر الإنترنت إلى 15 فيديو في فئات الناشئين والأشبال والأواسط والكبار موزعة كالآتي:

1- فئة الناشئين «فيديو 1» عبدالوهاب زيدان «أسلوب الشمالي».

2- فئة الأشبال «فيديو 1». ماهر بن عيسي أسلوب «أساسيات شمالي».

3- فئة الأواسط «4 فيديوهات» أبوبكر الفقي يشارك بـ2 فيديو في أسلوبي «شمالي دولي / جنوبي دولي»، عبدالحفيظ الضبع أسلوب «الشمالي»، مالك الشريف أسلوب «الشمالي».

4- فئة الكبار «9 فيديوهات» عبدالوهاب الطليب أسلوب «العصا الشمالي»، حسين الأنقر أسلوب «التايجي»، مبروكه علي أمحمد أسلوب «الشمالي»، محمد الضبع أسلوب «جنوبي اختياري»، أشرف نوح أسلوب «التايجي»، محمد الفقي أسلوب «التقليدي»، عبدالكريم الدوكالي أسلوب «التايجي»، صهيب الإدريسي المشاركه بـ2 فيديو أسلوب «الجنوبي» و«التابجي».

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