إعادة تشكيل اللجنة الفنية لـ«الترايثلون» برئاسة زايد

علي زايد (فيسبوك)

أصدر رئيس اللجنة الأولمبية الليبية دكتور جمال الزروق القرار رقم 40 لسنة 2020 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الفنية للعبة الثلاثي الحديدي «الترايثلون» برئاسة العداء الدولي السابق علي زايد.

بموجب هذا القرار تتم إعادة تشكيل اللجنة الفنية لـ«الترايثلون» لتتكون من علي المبروك زايد رئيسا، وحسين بن مولاهم نائبا، ونذير سالم المفتي أمينا للصندوق، وعضوية كل من يوسف مسعود الجبالي وهاني محمد عبدالسلام وموسى المهدي جرافة ومصطفى عبدالحميد وأحمد الصيد حسونة ومودة علي عبداللطيف، بحسب ما جاء عبر صفحة اللجنة عبر «فيسبوك».

وتمتلك ليبيا أبطالا سابقين في «الترايثلون» حيث سبق في 2015 أن حصل اللاعب الليبي عبدالرحيم علي على ذهبية العرب وأفريقيا في البطولة العربية والأفريقية معا، والتي استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، حيث شهدت البطولة مشاركة 186 متسابقًا كما أقيمت على هامش البطولة دورات تدريبية للمدربين والإداريين، وأيضًا للاعبين تحت 23 سنة، مع الاستعانة بخبراء من الاتحاد الدولي لـ«الترايثلون».