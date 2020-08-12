إعادة تشكيل اللجنة الفنية لـ«الترايثلون» برئاسة زايد

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 12 أغسطس 2020, 03:35 مساء
علي زايد (فيسبوك)

أصدر رئيس اللجنة الأولمبية الليبية دكتور جمال الزروق القرار رقم 40 لسنة 2020 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الفنية للعبة الثلاثي الحديدي «الترايثلون» برئاسة العداء الدولي السابق علي زايد.

بموجب هذا القرار تتم إعادة تشكيل اللجنة الفنية لـ«الترايثلون» لتتكون من علي المبروك زايد رئيسا، وحسين بن مولاهم نائبا، ونذير سالم المفتي أمينا للصندوق، وعضوية كل من يوسف مسعود الجبالي وهاني محمد عبدالسلام وموسى المهدي جرافة ومصطفى عبدالحميد وأحمد الصيد حسونة ومودة علي عبداللطيف، بحسب ما جاء عبر صفحة اللجنة عبر «فيسبوك».

وتمتلك ليبيا أبطالا سابقين في «الترايثلون» حيث سبق في 2015 أن حصل اللاعب الليبي عبدالرحيم علي على ذهبية العرب وأفريقيا في البطولة العربية والأفريقية معا، والتي استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، حيث شهدت البطولة مشاركة 186 متسابقًا كما أقيمت على هامش البطولة دورات تدريبية للمدربين والإداريين، وأيضًا للاعبين تحت 23 سنة، مع الاستعانة بخبراء من الاتحاد الدولي لـ«الترايثلون».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شبكة التلفزيون الفرنسية الرسمية تنظم حفلة تضامنية مع لبنان
ثقافة وفن
العالم يتسابق لتطوير لقاح «كورونا»
طب وصحة
بايدن يختار السناتورة كامالا هاريس نائبة له في الانتخابات الرئاسية الأميركية
دولى
«داخلية الوفاق» تعلن مداهمة وكر لتخزين وبيع الوقود بأضعاف سعره الرسمي
ليبيا
المصرف المركزي يوضح أوجه صرف 847 مليون دينار لمواجهة «كورونا»
ليبيا
عشرون دولة طلبت مسبقاً مليار جرعة من اللقاح الروسي ضد كورونا المستجد
دولى
بوتين: روسيا طورت أول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد
دولى
«رويترز»: مسؤولون حذروا الرئيس عون وحسان دياب من متفجرات مرفأ بيروت
عربى
رئيس الوزراء التونسي يشكل حكومة مستقلين رغم اعتراض «النهضة»
عربى
«رويترز»: انفجار قوي في حي بمدينة بالتيمور الأميركية (فيديو)
دولى
عرض مذهل ينتظر ديبالا من «ريال مدريد»
رياضة عالمية
تايسون يؤجل ظهوره بعد غياب أمام روي جونز بسبب المال
رياضة عالمية
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ريسفيراترول .. كلمة السر لتعزيز صحة الدماغ