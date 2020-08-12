موعد جديد لدولية الألعاب المدرسية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 12 أغسطس 2020, 02:53 مساء

أكد أمين عام الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب طارق حشاد في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية أصدر بيانا مشتركا صحبة الاتحاد الصيني للرياضة المدرسية واللجنة التنفيذية للألعاب المدرسية أجل فيه دورة الألعاب المدرسية الثامنة عشرة.

وكانت المنافسات المؤجلة مقرر إقامتها في مدينة جينجيانغ الصينية 2020 ليتم تحويلها إلى موعدها الجديد في الفترة من 16 إلى 23 أكتوبر 2021.

يذكر أن الألعاب الرياضية المستهدفة في هذه الدورة الدولية تضم ألعاب القوى والقوس والسهم والريشة الطائرة وكرة السلة والشطرنج والمبارزة بالسيف والسباحة والغطس وكرة القدم وتنس الطاولة والتايكوندو والمصارعة والجودو والووشو والقفز بالحبل والجمباز بأنواعه الثلاثة.

وفي سياق متصل يشارك اتحاد الطلاب الليبي هذه الأيام في عالمية بومزي الطلاب عبر الإنترنت بفيديو للطالب حذيفة معتوق.

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