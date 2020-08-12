القاضي: استبدلوا دعم الاتحادات بصيانة الملاعب والصالات

عز الدين القاضي (فيسبوك)

أكد رئيس الاتحاد الليبي للمبارزة عز الدين القاضي في تصريح له عبر «فيسبوك» أنه لا يتم صرف أي دعم مادي للاتحادات الرياضية الآن بسبب توقف النشاط والمشاركات الخارجية.

وأضاف القاضي قائلا «يجب أن تستبدل الأموال المخصصة للدعم بصيانة الملاعب والصالات وتوريد معدات للمنتخبات الرياضية»، كما طلب القاضي من هيئة الشباب والرياضة أن تخصص مراقبا ماليا ومراجعا من طرفها لمتابعة أوجه الصرف للاتحادات الرياضية.

وأكمل قائلا «هذا يكون مشروطا قبل توزيع الدعم، وأي اتحاد رياضي لا يوافق على هذا الشرط ويعتبره تدخلا حكوميا لا يتم دعمه من أموال الدولة ويبحث عن تمويل بديل لاتحاده».

يذكر أن مدرب السلة الليبي هشام أبوالخيرات طالب في تصريح سابق له عبر «بوابة الوسط» بعدم صرف الدعم للاتحادات الرياضية في الوقت الحالي، وطالب بالإسراع في عودة النشاط الرياضي وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

يشار إلى أن رئيس هيئة الشباب والرياضة الدكتور بشير القنطري قال في تصريح سابق إلى «بوابة الوسط»: «إن الهيئة ستبدأ قريبا في صرف الربعين الأول والثاني لكافة الاتحادات الرياضية التي التزمت بقفل حساباتها المالية واعتمدتها من جمعياتها العمومية».