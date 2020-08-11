رحيل مدرب النصر السابق الصربي فلاديمير بوبوفيتش

الزميل حسين عبد المطلوب مع المدرب الراحل فلاديمير. (إنترنت)

توفي المدرب السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي «النصر»، الصربي فلاديمير بوبوفيتش، خلال اليومين الماضيين بعد صراع مع المرض.

ونشر الزميل حسين عبد المطلوب، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» خبر رحيل المدرب الصربي، الذي عمل بجانبه بنادي «النصر» وربطته به وبأسرته علاقة وطيدة.

وسبق للمدرب الصربي المخضرم أن تولى تدريب فريق «النصر» خلال الموسم الرياضي 2001 – 2002، الذي يعد من المواسم الذهبية في تاريخ ومسيرة فريق «النصر»، الذي اعتبره الكثير أنه البطل غير المتوج بلقب بطولة الدوري الليبي الذي فقده في الأسبوع الأخير من الموسم بعد التعديل الذي طرأ فجأة على اللائحة العامة الخاصة بالدوري، ليتوج «الاتحاد» باللقب على حساب «النصر» بفارق الأهداف بعد تساويهما في مجموع النقاط برصيد 67 نقطة لكل منهما.

وكان فريق «النصر» قد نجح خلال هذا الموسم بقيادة مدربه الصربي الراحل فلاديمير، في التعادل أمام منافسه «الاتحاد» ذهابًا دون أهداف ثم فاز «النصر» إيابًا بهدفين لهدف بملعب طرابلس بفضل ثنائية محترفه كوفي.

المدرب الراحل فلاديمير مع فريق النصر. (إنترنت)

فلاديمير مع فريقه السابق مدربا للنجم الأحمر. (إنترنت)