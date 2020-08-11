«الشباب والرياضة» تصدر بيانا بشأن تجاوز الصلاحيات

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 11 أغسطس 2020, 05:46 مساء
الهيئة العامة للشباب والرياضة. (إنترنت)

أصدرت الهيئة العامة للشباب والرياضة بيانًا بخصوص تجاوز الصلاحيات بشأن تبعية أندية الفروسية وبعض الاختصاصات الممنوحة للهيئة العامة للشباب والرياضة بالمخالفة حسب القوانين والتشريعات النافدة.

وجا في البيان الموجه لرئيس اللجنة التسييرية للهيئة العامة للثقافة، بخصوص قراره رقم 148 لسنة 2020 باستحداث قسم للفروسية والشعر الشعبي أعطى بموجبه حق اعتماد أندية رياضية للفروسية بالمخالفة للقانون رقم 3 لسنة 1968 بشأن أندية الشباب والرياضة، وقرار المجلس الرئاسي رقم 1730 لسنة 2018 بشأن الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات الهيئة العامة للشباب والرياضة.

وتؤكد الهيئة أن مثل هذه الإجراءات تحدث تداخلاً في الاختصاصات بين مؤسسات الدولة، وعليه فإن الهيئة العامة للشباب والرياضة هي صاحبة الاختصاص الأصيل في شأن اعتماد وإنشاء الأندية الرياضية والإشراف عليها ومتابعة نشاطها تحت أي مسمى سواء كانت الأندية متخصصة في ألعاب أولمبية أو غير أولمبية أو رياضة شعبية.

وعلى جميع أندية الفروسية التواصل مع فروع الهيئة العامة للشباب والرياضة بالمناطق لاستفياء ملفاتها وتقديم برامجها ونشاطاتها واحتياجاتها لتضمينها في برامج الهيئة من خلال إدارة شؤون الرياضة بالهيئة العامة للشباب والرياضة.

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