عبدالجليل: السلة الليبية تجذب كبار النجوم

يوسف عبدالجليل رفقة أحد اللاعبين (أرشيفية : الإنترنت)

كشف مدير إحدى شركات التسويق الرياضي في كرة السلة يوسف عبدالجليل في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، أنه بات على أرض الواقع في ليبيا حاليا شبكة واسعة من العلاقات بمجال كرة السلة محليا وعربياً ودولياً مما سهل مهمة تنفيذ افكار كثيرة أبرزها جلب مدربين مشهود لهم بالكفاءة من بينهم المدرب العالمي البوسني ملادن اوستويتش الذي درب المروج والاتحاد في بطولة أفريقيا.

وأضاف قائلا «على صعيد اللاعبين استجلبنا للدوري الليبي أيضا عددا من اللاعبين والمدربين المحترفين من جنسيات صربية وأميركية وبوسنية ساهموا في الرقي باللعبة وأعطوا الإضافة لأندية الاتحاد والنصر والأهلي طرابلس والأهلي بنغازي والمروج وحققوا الألقاب الفردية والجماعية مع أنديتهم، على رأسهم وعلى سبيل المثال لا الحصر نجم الدوري الأميركي السابق مايك تايلر المحترف بالنصر وجيريل سايمنس الذي ارتدى غلالتي قطبي طرابلس الأهلي والاتحاد وداكون بروكس معشوق جماهير النصر وعملاق المروج ماركو وكيني براون وتوني ميتشل وغيرهم الكثير».

وأكمل «عربيا تمكنا من استجلاب عدد من اللاعبين البارزين بتوقيع أفضل المحترفين مع أقوى الأندية العربية في كرة السلة الزمالك المصري والاتحاد المنستيري التونسي والنجم الرادسي التونسي والمجمع البترولي الجزائري وجمعية سلا المغربي والرياضي اللبناني والزهراء التونسي وطنطا المصري ووداد بوفاريك الجزائري والفتح الرباطي المغربي، ومن بينهم مايك تايلر في الزمالك المصري وديماريوس بولدز في المجمع البترولي الجزائري وتوني ميتشل في جمعية سلا المغربي وأنطوان ويلكرسون في الفتح الرباطي المغربي ودواين جاكسون في الرياضي اللبناني».

وأوضح عبدالجليل قائلا «كما ساهمنا في استجلاب أفضل لاعب عربي في مركز 4 اللبناني علي حيدر ولاعب منتخب السنغال إبراهيما توماس اللذين لعبا للنصر الليبي في بطولة أفريقيا الماضية واللاعب ميتي بروان للنجم الرادسي التونسي».

وفي ختام حديثه قال عبدالجليل «غير مجال التسويق أشغل منصب مدير مكتب شمال أفريقيا في موقع اليوروباسكت العالمي بمجال كرة السلة ومدير ومؤسس الصفحة الرياضية الأولى في مجال كرة السلة في ليبيا على موقع للتواصل الإجتماعي والموثوق لجميع أخبار كرة السلة محلياً في السنوات الأخيرة».