عبدالجليل: السلة الليبية تجذب كبار النجوم

كشف مدير إحدى شركات التسويق الرياضي في كرة السلة يوسف عبدالجليل في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، أنه بات على أرض الواقع في ليبيا حاليا شبكة واسعة من العلاقات بمجال كرة السلة محليا وعربياً ودولياً مما سهل مهمة تنفيذ افكار كثيرة أبرزها جلب مدربين مشهود لهم بالكفاءة من بينهم المدرب العالمي البوسني ملادن اوستويتش الذي درب المروج والاتحاد في بطولة أفريقيا.
وأضاف قائلا «على صعيد اللاعبين استجلبنا للدوري الليبي أيضا عددا من اللاعبين والمدربين المحترفين من جنسيات صربية وأميركية وبوسنية ساهموا في الرقي باللعبة وأعطوا الإضافة لأندية الاتحاد والنصر والأهلي طرابلس والأهلي بنغازي والمروج وحققوا الألقاب الفردية والجماعية مع أنديتهم، على رأسهم وعلى سبيل المثال لا الحصر نجم الدوري الأميركي السابق مايك تايلر المحترف بالنصر وجيريل سايمنس الذي ارتدى غلالتي قطبي طرابلس الأهلي والاتحاد وداكون بروكس معشوق جماهير النصر وعملاق المروج ماركو وكيني براون وتوني ميتشل وغيرهم الكثير».
وأكمل «عربيا تمكنا من استجلاب عدد من اللاعبين البارزين بتوقيع أفضل المحترفين مع أقوى الأندية العربية في كرة السلة الزمالك المصري والاتحاد المنستيري التونسي والنجم الرادسي التونسي والمجمع البترولي الجزائري وجمعية سلا المغربي والرياضي اللبناني والزهراء التونسي وطنطا المصري ووداد بوفاريك الجزائري والفتح الرباطي المغربي، ومن بينهم مايك تايلر في الزمالك المصري وديماريوس بولدز في المجمع البترولي الجزائري وتوني ميتشل في جمعية سلا المغربي وأنطوان ويلكرسون في الفتح الرباطي المغربي ودواين جاكسون في الرياضي اللبناني».
وأوضح عبدالجليل قائلا «كما ساهمنا في استجلاب أفضل لاعب عربي في مركز 4 اللبناني علي حيدر ولاعب منتخب السنغال إبراهيما توماس اللذين لعبا للنصر الليبي في بطولة أفريقيا الماضية واللاعب ميتي بروان للنجم الرادسي التونسي».
وفي ختام حديثه قال عبدالجليل «غير مجال التسويق أشغل منصب مدير مكتب شمال أفريقيا في موقع اليوروباسكت العالمي بمجال كرة السلة ومدير ومؤسس الصفحة الرياضية الأولى في مجال كرة السلة في ليبيا على موقع للتواصل الإجتماعي والموثوق لجميع أخبار كرة السلة محلياً في السنوات الأخيرة».