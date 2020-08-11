45 مشاركا في دورة مدربي الدراجات العربية

الاتحاد العربي للدراجات (إنترنت)

اختتمت بنجاح الدورة التدريبية لمدربي دراجات الطريق التي أقيمت عبر الإنترنت بنظام «أون لاين» تحت إشراف وتنظيم الاتحاد العربي للدراجات، والتي تواصلت لمدة ثلاثة أيام، واستهدفت 45 مدربا مثلوا 18 بلدا عربيا، من بينهم ثلاثة مدربين من ليبيا فتحي الطيب وعبدالله المالطي ورمزي الحاسي.

حاضر في الدورة مدرب منتخب الجزائر للدراجات الدكتور إلياس لروي، ومن أبرز محاضراتها أساسيات اختيار لاعبي الدراجات من الجنسين منذ مرحلة الناشئين، وكيفية بناء وتطوير قدراتهم ومهاراتهم خلال مراحلهم السنية الرياضية المختلفة وصولاً إلى مرحلة النخبة والكبار، بحسب صفحة الاتحاد على «فيسبوك».

أجريت اختبارات في نهاية الدورة، وجاءت التراتيب الثلاثة الأولى لتشهد حصول المدرب العراقي سجاد جواد كاظم على الترتيب الأول في المنافسات، بينما جاء ثانيا السوري إبراهيم السخني، وثالث الترتيب الإماراتي يامن الشبلي.