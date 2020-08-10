الصقر يترأس لجنة تجميع أرشيف «القوة البدنية»

الاتحاد العام الليبي للقوة البدنية (إنترنت)

صدر عن رئيس الاتحاد الليبي للقوة البدنية توفيق الشويهدي، قرارًا بتشكيل لجنة تجميع وتنظيم وترتيب الأرشيف باتحاده، وأُسندت رئاستها لرئيس لجنة الحكام العليا بالاتحاد طارق الصقر، وضمت فى عضويتها رئيس اتحاد المنطقة الغربية محمد البابور، ومدرب المنتخب الليبي طارق مخلوف، والحكم إدريس دوفان والإعلامي مجدي بدر.

كما اسندت للجنة، وفقًا لبيان صادر عن الاتحاد، تجميع وتنظيم وترتيب الأرشيف بالاتحاد الليبي للقوة البدنية ولها حق الاستعانة بمَن ترى لزوم الاستعانه به.

يشار إلى أن اتحاد القوة البدنية أعاد هذا العام تشكيل اتحاداته الغربية، وشكل أيضًا لجنة عليا للحكام وعدل النظام الأساسي للاتحاد.