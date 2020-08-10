المغراوي يتوج بجائزة الفروسية الكبرى

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 10 أغسطس 2020, 02:20 مساء
جانب من منافسات الفروسية (أرشيفية : الإنترنت)

توج أمس الأحد وعن جدارة واستحقاق الفارس إلياس المغراوي مع جواده جلفان ببطولة الجائزة الكبرى عن جائزة رئيس الجمهورية للفروسية بتونس للمالك مفتاح بالتمر والمربي محمد المزغني والمدرب حمزة الراجحي بزمن2.27 دقيقة.

جاء ثانيا الفارس الفرنسي بيران مع الجواد جيد جدا للمالكين مصباح المسعودي وهشام أبوالشكيوات والمدرب محمد الفالح والمربي الأسعد الصويعي من اسطبلات الصويعي.

جاء ثالثا الفارس رويس مع الجواد جاهد المالك اسطبلات المدب والمدرب حمزة الراجحي، ورابع الترتيب الفارس الليبي خالد عزيز مع جواده جساس السلام للمدرب علي الحجري والمالك اسطبلات بن عائد السلام.

يذكر أن بطولة الجائزة الكبرى للفروسية بتونس شهدت هذا العام مشاركة 20 فارسا من ليبيا وتونس وفرنسا.

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