أبوالخيرات: دعم الاتحادات الرياضية حاليا اهدار للمال

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 10 أغسطس 2020, 02:14 مساء
هشام أبوالخيرات (فيسبوك)

طلب مدرب كرة السلة الليبي هشام أبوالخيرات بعدم دعم الاتحادات الرياضية المتوقف نشاطها بسبب فيروس «كورونا» ووجه سؤالا عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك» قائلا: «لماذا الدعم المادي والنشاط متوقف منذ شهور؟».

وأضاف «يجب ألا تصرف الأموال على الاتحادات الرباضية إلا بعد عودة النشاط الرياضي».

وتوجه بسؤال أخر عبر صفحته أيضا قائلا: «ماذا تفعل الاتحادات بهذا المال وهى غير قادره علي ابسط الاحتياجات؟».

وأكد أبوالخيرات أن دعم الاتحادات في هذا التوقيت يعد اهدرا للمال مطالبا بالإسراع في عودة النشاط الرياضي مع اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية.

يذكر أن رئيس هيئة الشباب والرياضة الدكتور بشير القنطري خرج بتصريح خاص إلى «بوابة الوسط» أمس الأحد، قال فيه: «أن الهيئة ستصرف قريبا دعما ماليا عن الربعين الأول والثاني للاتحادات الرياضية التي عقدت جمعياتها العمومية ووفقت أوضاع ميزانياتها السابقة».

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