بيت المال يشارك في اجتماع الاتحادين الدولي والعربي

محمد بيت المال (أرشيفية : الإنترنت)

شارك عضو اللجنة التسييرية للاتحاد الليبي لـ«التايكوندو»، محمد بيت المال، في اجتماع الاتحادين الدولي والعربي للتايكواندو itf في إعداد محضر الاجتماع السابع لسنة 2020ن الذي عقد عبر زووم اونلاين برئاسة جراند ماستر ميشيل ظاهر نائب رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو، بحضور كل من أحمد جوداري (المغرب)، خالد الحلبي (سوريا)، محمد شعبان بيت المال (ليبيا).

وقال محمد بيت المال في تصريح إلى "بوابة الوسط" إنه تم تكليفه بمحضر الاجتماع السابع مع أحمد جودايم من المغرب، حيث افتتح ميشال ظاهر نائب رئيس الاتحاد الدولي الاجتماع، مرحبا بالسادة الحضور شاكرا لهم التزامهم بحضور الاجتماع العادي السابع عربيا.

وبعد ذلك تم تلاوة بنوذ جدول الأعمال متمثلا في تأسيس الاتحاد العربي رسميا، وضع دستور للاتحاد العربي، شهائد المدربين للاعتماد، الترخيص للدول العربية، تقرير لكل دولة، ما يستجد من أعمال.

وأوضح بيت المال، أن نائب رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو جراند ماستر ميشيل ظاهر، تحدث عن ما توصل إليه رسميا والمجهودات التي بدلة من خلاله لتأسيس الجسم العربي والاعتراف به من قبل الاتحاد الدولي والسعي منذ أشهر، والآن تكللت المجهودات بالموافقة من خلال الاتحاد الدولي في اجتماعه الأخير وسيتم إصدار قرار بالخصوص، كما تمت الإشادة من قبل الحضور جميعهم بالمجهود الذي بذله لولادة الاتحاد العربي.

وفي البند الثاني تم الاتفاق علي تشكل لجنة مكونة من عدد من أعضاء الاتحاد وذلك لوضع دستور رياضي وتنفيح بعض القوانين التي تتماشي مع النظم والقوانين المعتمدة ولا تتعارض مع الاتحاد الدولي وتتماشي مع اللوائح الداخلية للدول الأعضاء.

وفي البند الثالث، تحدث جراند ماستر ميشيل عن ضرورة اعتماد المدربين الدوليين للدول الأعضاء وتسائل عن سبب تأخير الدول المنتسبة للاتحاد الدولي عن تأخير إرسال البطاقات الدولية للمدربين لأن اعتماد الشهائد هي نواة الأولى لتوسيع القاعدة عربيا ومنها دوليا وطلب من السادة الحضور ضرورة الإسراع بتعديل الشهائد وإرسالهم قبل اجتماع الاتحاد الدولي للعبة الموافق 28 من هذا الشهر.

أما البند الرابع فتحدث نائب رئيس الاتحاد عن أهمية إصدار التراخيص سواء للدول العربية الأعضاء بالاتحاد الدولي واعتمادهم وكذلك للمدربين ومنحهم ترخيص معتمدة دوليا ونوه بأن الاتحاد الدولي لن يمنح ترخيص بالاعتماد ومزاوله اللعبة إلا من خلال وبعد إرسال الشهائد الدولية للدول العربية من مدربين حتي يتم تعديلهم ومنحهم شهائد itf.

وفي البند الخامس نوه جراند ميشيل ظاهر عن ضرورة إعداد تقرير إداري وفني عن الأنشطة التي يقوم بها كل عضو اتجاه دولته حتي يستطيع تقديمه للاتحاد الدولي علي أن المجهود الذي يبذله الأعضاء لا يذهب مع إدراج الرياح كما طالب بترجمته إلى اللغة الإنجليزية.