أسطورة الطائرة الليبية يحتفل بعيد ميلاد الـ60

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان | الأحد 09 أغسطس 2020, 10:00 مساء
أسطورة الطائرة الليبية الدولي ميلود زكة. (إنترنت)

احتفل أسطورة الكرة الطائرة الليبية، الدولي ميلود زكة، بعيد ميلاده الستين وهو يتمتع بحيوية وروح الشباب، حيث أحيا هذه المناسبة السعيدة رفقة العديد من أصدقائه ورفاق جيله من نجوم سابقين ومدربين.

وتألق نجم الكرة الطائرة الليبية ميلود زكة، وقاد فريقه «النصر» لأكثر من اثنتي عشرة بطولة على مستوى بطولة الدوري الليبي لاعبًا ومدربًا، كما حمل شارة قيادة المنتخب الليبي، وتألق معه في عديد المباريات الدولية خلال سنوات السبعينات والثمانينات أبرزها البطولة العربية في سورية والكويت والدورة الإسلامية بتركيا العام 1980 وأولمبياد موسكو 1980 وبطولة كأس العالم بالأرجنتين العام 1982.

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