وفاة مدرب «الأهلي بنغازي» السابق الجزائري رشيد بلحوت

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان | الأحد 09 أغسطس 2020, 07:03 مساء
وفاة مدرب «الأهلي بنغازي» السابق الجزائري رشيد بلحوت. (إنترنت)

توفي المدير الفني السابق لـ«الأهلي بنغازي»، المدرب الجزائري رشيد بلحوت، عن عمر يناهز 76 عامًا، إثر حادث سير أليم بالجزائر.

يذكر أن بلحوت، هو آخر مدرب جزائري تولى قيادة فريق «الأهلي بنغازي» في آخر نسخة كروية من بطولة الدوري الليبي، كما قاد الفريق في آخر ظهور عربي له ومشاركة في بطولة الأندية العربية أمام الإسماعيلي المصري.

وخلال فترة زمنية وجيزة لم تتجاوز العشرة أيام، فقدت الكرة الجزائرية والليبية مدربين من أبرز مدربيها وخبراتها، فبعد رحيل شيخ المدربين سعيد عمارة الذي سبق أن تولى تدريب فريق «الأهلي بنغازي» لثلاث سنوات خلال أواخر التسعينات، لحق به زميله ورفيقه رشيد بلحوت.

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