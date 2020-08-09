دعم مالي في الطريق إلى الاتحادات الرياضية

دكتور بشير القنطري (أرشيفية : الإنترنت)

أكد رئيس هيئة الشباب والرياضة الدكتور بشير القنطري في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأحد، أن الهيئة ستصرف قريبا دعما ماليا عن الربعين الأول والثاني للاتحادات الرياضية التي عقدت جمعياتها العمومية ووفقت أوضاع ميزانياتها السابقة.

يشار إلى أن هيئة الشباب والرياضة قدمت الأيام الماضية دعما ماليا للأولمبية الليبية واللجنة البارالمبية والحركة العامة للكشافة وجمعية بيوت الشباب واللجنة الوطنية للعمل الشبابي التطوعي.

سبق وقال رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بحكومة الوفاق الوطني، بشير القنطري، إن العمل جارٍ لإعادة صيانة وافتتاح مجمع رجب عكاشة الرياضي التاريخي بطرابلس لما يحمله من رمزية في الرياضة الليبية.

وأضاف القنطري في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» أنه تم تخصيص خمسة ملايين دينار لهذا المجمع التاريخي الذي احتضن مباريات كرة السلة والكرة الطائرة وبعض الألعاب الفردية لعدة سنوات.

وأكمل قائلاً: «الهدف من إعادة صيانته وتجهيزه كونه يحمل دلالات رياضية وتاريخًا رياضيًّا»، مؤكدًا أن الجهد الذي بذل في موضوع الصيانة والإنشاءات الجديدة على مستوى ليبيا من ملاعب كرة قدم وقاعات رياضية يشكل نقلة رياضية جيدة رغم أن الميزانية محدودة في ذلك، التي لم تتجاوز الستين مليون دينار العام الماضي.