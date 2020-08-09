دعم مالي في الطريق إلى الاتحادات الرياضية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 09 أغسطس 2020, 03:01 مساء
دكتور بشير القنطري (أرشيفية : الإنترنت)

أكد رئيس هيئة الشباب والرياضة الدكتور بشير القنطري في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأحد، أن الهيئة ستصرف قريبا دعما ماليا عن الربعين الأول والثاني للاتحادات الرياضية التي عقدت جمعياتها العمومية ووفقت أوضاع ميزانياتها السابقة.

يشار إلى أن هيئة الشباب والرياضة قدمت الأيام الماضية دعما ماليا للأولمبية الليبية واللجنة البارالمبية والحركة العامة للكشافة وجمعية بيوت الشباب واللجنة الوطنية للعمل الشبابي التطوعي.

سبق وقال رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بحكومة الوفاق الوطني، بشير القنطري، إن العمل جارٍ لإعادة صيانة وافتتاح مجمع رجب عكاشة الرياضي التاريخي بطرابلس لما يحمله من رمزية في الرياضة الليبية.

وأضاف القنطري في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» أنه تم تخصيص خمسة ملايين دينار لهذا المجمع التاريخي الذي احتضن مباريات كرة السلة والكرة الطائرة وبعض الألعاب الفردية لعدة سنوات.

وأكمل قائلاً: «الهدف من إعادة صيانته وتجهيزه كونه يحمل دلالات رياضية وتاريخًا رياضيًّا»، مؤكدًا أن الجهد الذي بذل في موضوع الصيانة والإنشاءات الجديدة على مستوى ليبيا من ملاعب كرة قدم وقاعات رياضية يشكل نقلة رياضية جيدة رغم أن الميزانية محدودة في ذلك، التي لم تتجاوز الستين مليون دينار العام الماضي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أربيش لـ«بوابة الوسط»: تركت منتخب ليبيا في التصنيف الـ36 دولياً
رياضة محلية
سباعية بايرن في تشيلسي تؤهله للقاء برشلونة بدوري الأبطال
رياضة عالمية
السراج يتفق مع الأجهزة الرقابية والمحاسبية على تفعيل إقرارات الذمة المالية ...
ليبيا
بالفيديو: متظاهرون ينصبون المشانق في ساحة الشهداء ببيروت
عربى
إحصائية لوزارة العمل: خريجو الجامعات الأعلى بين الباحثين عن عمل.. والإناث ضعف ...
ليبيا
تصريح الفخر لغوارديولا عقب إقصاء ريال مدريد
رياضة عالمية
عدد قياسي من النساء المرشحات لانتخابات مجلس النواب الأميركي
دولى
القبض على سجين فر قبل 46 عاما
منوعات
قوة حماية طرابلس تتهم «الإخوان» بـ«تشويه القادة وإنهاك الدولة»
ليبيا
«صحة الوفاق»: وصول شحنة مشغلات للكشف عن «كورونا» تكفي ليبيا 6 أشهر
ليبيا
«دفاع الوفاق» تحذر من تداعيات «محاولة إسقاط الأجسام السياسية الحالية»
ليبيا
مسؤول بالاستخبارات الأميركية: الصين تفضل خسارة ترامب الانتخابات
دولى
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: كمية فيروس «كورونا» عالية لدى الأطفال دون الخامسة