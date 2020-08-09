20 فارسا فى سباق الجائزة الكبرى بتونس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 09 أغسطس 2020, 02:21 مساء
منافسات سابقة في الفروسية (أرشيفية : الإنترنت)

تتجه أنظار عشاق الفروسية اليوم الأحد إلى مضمار قصر السعيد بتونس والذي سيشهد تنافسا قويا للتتويج بسباق الجائزة الكبرى جائزة رئيس الجمهورية للعام 2020 وسيشهد السباق مشاركة 20 فارسا من بينهم فارس ليبيا الدولي خالد عزيز الذى توج امس السبت مع الفرس ماهية قرطاج على بطولة الشوط الثاني للخيول العربية الاصلية اناث وفى زمن ممتاز 1.56 دقيقه.

الشوط الأول لمسافة 1600متر توج به الفارس دندان والمالك الطاهر الغمري بزمن 2.6 دقيقة والشوط الثاني للخيول العربية اناث توج به البطل الليبي خالد عزيز مع الفرس كاهية قرطاج المالك اسطبلات عائد السلام بزمن 1.56 دقيقة وتوج بالشوط الثالث للخيول العربية ذكور لمسافة 1600 متر الفارس صابر الطرابلسي مع جواده قسطلي بزمن 1.58 دقيقة.

الشوط الرابع كان لمسافة 1700 متر وتوجه به الفارس الياس المغراوي مع فرسه جنينتنا والمالك محمد زتريني بزمن 2.6 دقيقة والشوط الخامس توج به الفارس خالد محفوظ مع جواده حالم والمالك وليد التايب لمسافة 2000متر بزمن 2.28 دقيقة والشوط السادس توج به الفرس لوس انجلز لمسافة 2000 متر بزمن 2.18 دقيقة وتوج الجواد هادجا بالشوط السابع والأخير لمسافة 1400 متر.

منافسات سابقة في الفروسية (أرشيفية : الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أربيش لـ«بوابة الوسط»: تركت منتخب ليبيا في التصنيف الـ36 دولياً
رياضة محلية
سباعية بايرن في تشيلسي تؤهله للقاء برشلونة بدوري الأبطال
رياضة عالمية
السراج يتفق مع الأجهزة الرقابية والمحاسبية على تفعيل إقرارات الذمة المالية ...
ليبيا
بالفيديو: متظاهرون ينصبون المشانق في ساحة الشهداء ببيروت
عربى
إحصائية لوزارة العمل: خريجو الجامعات الأعلى بين الباحثين عن عمل.. والإناث ضعف ...
ليبيا
تصريح الفخر لغوارديولا عقب إقصاء ريال مدريد
رياضة عالمية
عدد قياسي من النساء المرشحات لانتخابات مجلس النواب الأميركي
دولى
القبض على سجين فر قبل 46 عاما
منوعات
قوة حماية طرابلس تتهم «الإخوان» بـ«تشويه القادة وإنهاك الدولة»
ليبيا
«صحة الوفاق»: وصول شحنة مشغلات للكشف عن «كورونا» تكفي ليبيا 6 أشهر
ليبيا
«دفاع الوفاق» تحذر من تداعيات «محاولة إسقاط الأجسام السياسية الحالية»
ليبيا
مسؤول بالاستخبارات الأميركية: الصين تفضل خسارة ترامب الانتخابات
دولى
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: كمية فيروس «كورونا» عالية لدى الأطفال دون الخامسة