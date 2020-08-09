20 فارسا فى سباق الجائزة الكبرى بتونس

منافسات سابقة في الفروسية (أرشيفية : الإنترنت)

تتجه أنظار عشاق الفروسية اليوم الأحد إلى مضمار قصر السعيد بتونس والذي سيشهد تنافسا قويا للتتويج بسباق الجائزة الكبرى جائزة رئيس الجمهورية للعام 2020 وسيشهد السباق مشاركة 20 فارسا من بينهم فارس ليبيا الدولي خالد عزيز الذى توج امس السبت مع الفرس ماهية قرطاج على بطولة الشوط الثاني للخيول العربية الاصلية اناث وفى زمن ممتاز 1.56 دقيقه.

الشوط الأول لمسافة 1600متر توج به الفارس دندان والمالك الطاهر الغمري بزمن 2.6 دقيقة والشوط الثاني للخيول العربية اناث توج به البطل الليبي خالد عزيز مع الفرس كاهية قرطاج المالك اسطبلات عائد السلام بزمن 1.56 دقيقة وتوج بالشوط الثالث للخيول العربية ذكور لمسافة 1600 متر الفارس صابر الطرابلسي مع جواده قسطلي بزمن 1.58 دقيقة.

الشوط الرابع كان لمسافة 1700 متر وتوجه به الفارس الياس المغراوي مع فرسه جنينتنا والمالك محمد زتريني بزمن 2.6 دقيقة والشوط الخامس توج به الفارس خالد محفوظ مع جواده حالم والمالك وليد التايب لمسافة 2000متر بزمن 2.28 دقيقة والشوط السادس توج به الفرس لوس انجلز لمسافة 2000 متر بزمن 2.18 دقيقة وتوج الجواد هادجا بالشوط السابع والأخير لمسافة 1400 متر.

منافسات سابقة في الفروسية (أرشيفية : الإنترنت)