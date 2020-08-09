ترقب في برشلونة لإصابة ميسي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 أغسطس 2020, 01:07 مساء
نجم برشلونة ليونيل ميسي (إنترنت)

كشفت تقارير إعلامية إسبانية عن آخر التطورات حول الضربة التي تلقاها مهاجم برشلونة ليونيل ميسي خلال فوز الـ«بارسا» على نابولي (3-1) في إياب الدور ثمن النهائي بدوري أبطال أوروبا، حيث تعرض ميسي لضربة قوية للغاية قبل نهاية الشوط الأول ضد نابولي، بعدما ركل المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي دون قصد، مما تسبب في احتساب ركلة جزاء لبرشلونة حولها لويس سواريز للهدف ثالث.

الإعلامية هيلينا كونديس بإذاعة كادينا كوبي الإسبانية قالت: «قدم ميسي تورمت بعد المباراة بسبب الضربة القوية التي تعرض لها من كوليبالي، ميسي يتألم من قدمه حاليا، ولكن في برشلونة يعتقدون أن الالتهاب ناتج عن الضربة فقط، وليس هناك شيء خطير»، بحسب ما نقله موقع «24» عن رويترز.

ومن المرجح أن يكون ميسي جاهزا لقيادة برشلونة في الدور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونخ، حيث بلغ برشلونة الإسباني ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بعد فوزه على ضيفه نابولي الإيطالي (3-1) في إياب ثمن النهائي بعد تعادلهما (1-1) ذهابا.

ويلاقي برشلونة في 14 أغسطس الجاري بايرن ميونيخ الألماني المتأهل على حساب تشيلسي الإنجليزي في لشبونة التي تستضيف بطولة مصغرة بدءا من ربع النهائي بعد العودة من وقفة دامت نحو خمسة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

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