«تسييرية الفروسية» ترفض قرار الثقافة

رفضت اللجنة التسييرية بالاتحاد الليبي للفروسية قرار هيئة الثقافة بإنشاء قسم للفروسية الشعبية والشعر الشعبي بالوزارة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد الخميس الماضي بمقر الاتحادات الرياضية بطرابلس بحضور محرر «بوابة الوسط».
ترأس الاجتماع رئيس اللجنة التسييرية إبراهيم عقيلة، وحضره الأمين العام وأمين الصندوق وأعضاء الاتحاد ورؤساء الاتحادات الفرعية بطرابلس ومصراتة والجبل الغربي.
وعبرت اللجنة التسييرية بالاتحاد الليبي للفروسية عن تمسكها بالفروسية الشعبية وتبعيتها لهيئة الشباب والرياضة.
وكانت هيئة الثقافة قد أصدرت الأيام الماضية قرارا بإنشاء قسم للفروسية الشعبية والشعر الشعبي.