الفارس خالد عزيز يخطط للجائزة الكبرى بتونس

منافسات سابقة في الفروسية (أرشيفية: الإنترنت)

أكد الفارس الدولي خالد عزيز في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم السبت، جاهزيته للمشاركة في بطولة الجائزة الكبرى للفروسية 2020 التي تنطلق اليوم بمضمار قصر السعيد للفروسية بتونس، وأنه يطمح في التتويج بسباق الجائزة الكبرى لهذا العام.

وأضاف عزيز: «ستكون مشاركتي في سباقين الأول مع الفرس كاهية قرطاج، وهو سباق مخصص للخيول العربية الأصيلة إناث بعمر ثلاث سنوات فقط مسافة 1600 متر، وسباق ثان بالجواد كفاح قرطاج، وهو سباق مخصص للخيول العربية الأصيلة ذكور بعمر ثلاث سنوات فقط مسافة 1600 متر».

ويقام غدا الأحد سباقان أيضا السباق الأول للخيول الأوروبية إنتاج تونسي لمسافة 2000 متر، ستكون المشاركة بالجواد ماندور السلام، وفي السباق الثاني الجائزة الكبرى وهي جائزة رئيس الجمهورية للخيول العربية الأصيلة مسافة 2000 متر ستكون المشاركة بالجواد جساس السلام، والجوادان ملك إسطبلات بن عائد السلام.

إلى جانب الدولي عزيز ستشارك ليبيا في البطولة أيضا بخمسة جياد، وهى الجواد أفريقي لمالكه محمود اليوسفي، والفرس اليس لمالكها فيصل قرجي، والجواد جلفان لمالكه حمزة امبيرش، والراكب التونسي إلياس المغراوي، والجواد اسحرني لمالكه فيصل قرجي.

يذكر أن الفارس الدولي البطل خالد عزيز توج العام الماضي مع جواده السيل ببطولة الجائزة الكبرى 2019 بمضمار قصر السعيد بتونس.