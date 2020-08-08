اتحاد الرماية يجهز لبطولة ليبيا بندقية ومسدس

منافسات سابقة في الرماية (أرشيفية : الإنترنت)

بدأ الاتحاد الليبي للرماية التجهيز لتنظيم بطولة ليبيا لأسلحة ضغط الهواء بندقية ومسدس 10 متر «فردي وفرق» بمدرسة الرماية بطرابلس في 12 سبتمبر المقبل.

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم السبت قال رئيس اتحاد الرماية عادل قريش «إن البطولة ستقام حسب النظام الدولي المعمول به في المباراة وسيقوم كل رام برماية 60 طلقة وفي زمن 1.40 دقيقة وتحتسب من خلالها نتيجة الفرق لثلاثة رماة فقط، والمرحلة الثانية يتأهل لها أفضل ثمانية رماة وتعطى لكل رام 24 طلقة».

وأضاف قريش: «يشترط في المشارك انتسابه إلى أحد الأندية الأعضاء بالاتحاد العام»، كما أكد أن اللجنة المنظمة رصدت جوائز لأصحاب التراتيب الأولى فردي وفرق.