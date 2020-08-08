اتحاد الرماية يجهز لبطولة ليبيا بندقية ومسدس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 08 أغسطس 2020, 03:10 مساء
منافسات سابقة في الرماية (أرشيفية : الإنترنت)

بدأ الاتحاد الليبي للرماية التجهيز لتنظيم بطولة ليبيا لأسلحة ضغط الهواء بندقية ومسدس 10 متر «فردي وفرق» بمدرسة الرماية بطرابلس في 12 سبتمبر المقبل.

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم السبت قال رئيس اتحاد الرماية عادل قريش «إن البطولة ستقام حسب النظام الدولي المعمول به في المباراة وسيقوم كل رام برماية 60 طلقة وفي زمن 1.40 دقيقة وتحتسب من خلالها نتيجة الفرق لثلاثة رماة فقط، والمرحلة الثانية يتأهل لها أفضل ثمانية رماة وتعطى لكل رام 24 طلقة».

وأضاف قريش: «يشترط في المشارك انتسابه إلى أحد الأندية الأعضاء بالاتحاد العام»، كما أكد أن اللجنة المنظمة رصدت جوائز لأصحاب التراتيب الأولى فردي وفرق.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

في مرفأ بيروت عمال إغاثة يغوصون في الركام بحثًا عن ناجين
عربى
بالفيديو: نشوب حريق ضخم بجبل مشغرة في لبنان
عربى
ثنائية رونالدو تفشل في إنقاذ يوفنتوس من الخروج المبكر بدوري الأبطال
رياضة عالمية
مانشستر سيتي يقصي ريال مدريد ويصعد إلى ربع نهائي دوري الأبطال
رياضة عالمية
مسؤول بالاستخبارات الأميركية: الصين تفضل خسارة ترامب الانتخابات
دولى
مسؤول بالاستخبارات الأميركية: الصين تفضل خسارة ترامب الانتخابات
دولى
مشاورات أميركية-ليبية للدفع باتجاه خفض التصعيد واستئناف إنتاج النفط
ليبيا
السراج يدعو النائب العام و3 رؤساء جهات رقابية لاجتماع تقابلي طارئ
ليبيا
«فرانس برس»: ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس قرر الإقامة في أبوظبي
دولى
نصر الله: لا علاقة لحزب الله بمرفأ بيروت.. وأنفي نفيا قاطعا وجود مخزن سلاح أو ...
عربى
بومبيو: سنواصل اتخاذ إجراءات ملموسة ضد من يقوضون الأمن والاستقرار في ليبيا
ليبيا
إردوغان يعلن استئناف عمليات التنقيب عن الغاز في المتوسط
عربى
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: علماء يحددون 6 «أنواع» مختلفة من «كوفيد-19»