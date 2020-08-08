حذيفة معتوق يمثل ليبيا في «عالمية بومزي للطلاب»

حذيفة محسن معتوق (فيسبوك)

أكد أمين عام اتحاد رياضة الطلاب في ليبيا، طارق حشاد، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» مشاركة ليبيا في بطولة بومزي العالم للطلاب عبر الإنترنت، بفيديو للطالب حذيفة محسن معتوق من مواليد 2007 في فئة «cadet».

البطل حذيفة توج هذا العام وعبر مشاركاته عن طريق الإنترنت بذهبية بطولة السرايا الدولية وفضية بطولة فلسطين الدولية عبر الإنترنت وأيضا بفضية بطولة تونس.

وأضاف حشاد أن البطولة يشرف عليها الاتحاد الدولي لرياضة الطلاب وبمشاركة 560 طالبا من مختلف دول العالم، 292 طالبا و268 طالبة.

وأوضح حشاد قائلا: «البطولة ستقام بنظام قانون التايكوندو البومزي الصادر في 12 مايو 2019 ومن ثلاث جولات (تمهيدي، نصف نهائي، نهائي لكل من Dan/Boom)، أما للحزام الملون فالبطولة من جولتين فقط (تمهيدي ونهائي)، ومن شروط البطولة يستعرض كل مشارك ببومزي واحد فقط في كل جولة، مع ضرورة مواجهة الكاميرا عند البداية والنهاية، وأن يكون كامل الجسم في نطاق الكاميرا من البداية للنهاية، مع وجود علم الدولة أو اسم الدولة خلف المشارك».

واختتم قائلا: «ليس من الضروري الاستعراض على البساط الخاص باللعبة، فيمكن الاستعراض في البيت أو في الهواء الطلق، المهم أن يظهر كامل الجسم أثناء تسجيل الفيديو بالكامل، والفيديوهات المشاركة يجب أن تكون جديدة بعد 15 يوليو، ولم تتم المشاركة بها في أي مسابقة أخرى من قبل، ويمنع إدخال أي تعديلات على الفيديوهات بأي شكل من الأشكال، كإدماج فيديوهات مع بعض أو إدخال علم البلد أو الاسم كخلفية للفيديو».