تعرف على البرنامج الكامل لدورة تنظيم البطولات لعربي السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 06 أغسطس 2020, 09:31 مساء
جانب من منافسات في كرة السلة (أرشيفية : الإنترنت)

كشف الاتحاد العربي لكرة السلة على برنامج دورة تنظيم وإدارة بطولات كرة السلة، التي سينظمها ويشرف عليها الاتحاد عبر الإنترنت (أون لاين) أيام 13، 14، 15 أغسطس الجاري، وبمشاركة واسعة من كافة الاتحادات العربية.

وجاء البرنامج العام للدورة، في اليوم الأول الخميس 13 أغسطس، الافتتاح بكلمة رئيس الاتحاد العربي لكرة السلة اللواء إسماعيل القرقاوي، والمحاضرة الأولى للدكتور عامر الشعار من الاْردن بعنوان التخطيط للبطولات، والمحاضرة الثانية للدكتور وليد الهندي من الكويت بعنوان اللجان المختلفة في تنظيم البطولات.

وفي اليوم الثاني الجمعة 14 أغسطس، المحاضرة الأولى للأستاذ هلال شوكت من سورية بعنوان طريقة تنظيم البطولات بطرق مختلفة، والمحاضرة الثانية للدكتور نور الزيني من مصر بعنوان إدارة الاتصالات في البطولات.

اليوم الثالث السبت 15 أغسطس، المحاضرة الأولى بعنوان التمويل والاستثمار في البطولات للدكتور أحمد الشريف من الإمارات، والمحاضرة الثانية إدارة المخاطر في بطولات كرة السلة للدكتور محمد بلال من مصر. وتختتم الدورة بكلمة لأمين عام الاتحاد العربي لكرة السلة العميد عبدالله شلبي.

يشار إلى أن جميع المحاضرات ستذاع على صفحة الاتحاد العربي لكرة السلة على موقع «فيسبوك»، وسبق للاتحاد العربي لكرة السلة تنظيم دورتين ناجحتين عبر الإنترنت، واحدة للحكام وأخرى للإحصاءيين وبمشاركة واسعة من كافة البلدان العربية.

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