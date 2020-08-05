العبيدي يكشف عن عرض من أندية الدوري المصري الممتاز

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 أغسطس 2020, 05:31 مساء
المحترف الليبي حسين العبيدي. (إنترنت)

كشف المحترف الليبي حسين العبيدي عن العروض التي تلقاها في الفترة الأخيرة خاصة في ظل تجربة كروية ناجحة في الدوري المصري للدرجة الثالثة، مع نادي رأس غارب لكرة القدم.

وقال العبيدي في تصريحات صحفية، إن العروض التي تلقاها هذه الفترة جاءت من أندية مصرية بالدوري الممتاز ودوري الدرجة الثانية، مؤكدًا أنه لابد من استكمال مباريات الدوري مع رأس غارب لأن الفريق ينافس على الصعود، وحتى يتمكن من النظر في العروض المقدمة له خاصة أنه يرتبط مع الفريق بعقد لمدة عامين، وفقًا لـ«ريميسا».

وأضاف العبيدي عن عرض تقدم من وادي دجلة المنافس في الدوري الممتاز لضمه، مؤكدا أن الأخير يرتبط بعلاقات قوية مع نادي رأس غارب، مشيرًا إلى أنه يفضل الانتقال للدوري الممتاز، كما أنه سيكون شيئا جيدا للنادي للاستفادة منه ماديا خاصة بعد النجاح الذي حققه في الموسم الأول.

واختتم اللاعب أنه ما زال في طبرق، وأن أزمة فيروس كورونا المستجد كانت سببا في سرعة عودته إلى مصر، مؤكدا أنه ينتظر عودة الطيران ليتمكن من الالتحاق بفريقه رأس غارب.

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