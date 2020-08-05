انطلاق برنامج في اليوم العالمي للشباب

تزامنًا مع اليوم العالمي للشباب الذي يحتفل به العالم في الثاني عشر من أغسطس من كل عام يطرح برنامج مشاورات الشباب للعام 2020 وتعتزم هيئة الشباب والرياضة منح فرصة للشباب من كلا الجنسين لإيصال أفكارهم ومقترحاتهم.

البرنامج يتضمن موضوع الأنشطة الشبابية في ظل جائحة «كورونا» وما بعدها عن بعد عبر تطبيق «زوم» أيام 18، 19، 20 أغسطس الجاري والمشاركة تتطلب إرسال ورقة عمل مختصرة تتضمن أفكارًا جديدة ومقترحات تكون قابلة للتطبيق في ظل الجائحة وما بعدها، وفقًا لما نقلته صفحة هيئة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك».

البرنامج يتطلب مراعاة خصوصية الشباب في المجتمع عند وضع المقترحات أو المبادرات أو الحملات أو المشاريع سواء التدريبية التوعوية والثقافية والعلمية والتطوعية التي تخدم الشباب وتعود بالنفع على المجتمع وفقًا لما تندرج تحته اختصاصات الهيئة العامة للشباب والرياضة.

الفئة العمرية المستهدفة من 18 إلى 40 عامًا ويتطلب من المشاركين إرسال صورة جواز السفر ملونة مع إرفاق رقم الواتساب الخاص، وسيتم اختيار مجموعة من الورقات المميزة وسيحصل أصحابها على فرصة عرضها خلال برنامج المشاورات، إلى جانب المشاركة في الجلسات وصياغة التوصيات الختامية وتقبل الورقات على البريد: (yc.libya2020@gmail.com).

يشار إلى أن هذا البرنامج يقام بالتعاون مع مجموعة «شبكة شباب ليبيا للتنمية المستدامة».