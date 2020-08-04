تأجيل مؤتمر الشلماني بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي

عبدالحكيم الشلماني (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم، تأجيل المؤتمر الصحفي الذي كان مقررًا عقده يوم الخميس المقبل، في مدينة المرج بحضور رئيس الاتحاد عبد الحكيم الشلماني، وذلك بسبب الاحترازات الوقائية من فيروس «كورونا المستجد».

وأوضح الاتحاد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه سيتم إعلان الموعد الجديد للمؤتمر الصحفي المهم في وقت آخر.

وكان الاتحاد الليبي لكرة القدم، أعلن أن الشلماني، سوف يعقد يوم الخميس، مؤتمرًا صحفيًّا عند الساعة 12 ظهرًا بمدينة المرج للحديث عن آخر تطورات الوضع بالنسبة للنشاط الرياضي في البلاد.