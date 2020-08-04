تمديد المشاركة في بطولة ليبيا لـ«الووشو»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 04 أغسطس 2020, 02:10 مساء
جانب من تدريبات الووشو (أرشيفية : الإنترنت)

أكد المدير الإداري للاتحاد الليبي لـ«الووشو» خالد زيدان، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، أن اللجنة المنظمة لبطولة ليبيا للطاولو استقبلت 8 مقاطع فيديو لرياضيين مشاركين في البطولة.

وأضاف زيدان أن باب التسجيل والمشاركة في البطولة ممتد إلى خمسة أيام حتى يتمكن الرياضيون الذين تعذرت عليهم المشاركة نتيجة لانقطاع الكهرباء وضعف في شبكة الإنترنت، خاصة بمنطقة الجنوب بناديي «التحدي» و«نجوم الواحة» بمرزق ونادي «القرضابية» سبها.

يشار إلى أن بطولة ليبيا للطاولو مفتوحة لجميع الفئات (أشبال، شباب، أواسط، كبار) ومن شروطها قيام المشارك بتسجيل مرئي وباللباس المعروف لأسلوب الطاولو.

ويتم بعد ذلك إرسال التسجيل إلى صفحة الاتحاد العام، وأن يبين المشارك اسمه وتاريخ ميلاده والنادي التابع له والفئة واسم الأسلوب (شمالي، جنوبي، تايجي) ورصدت اللجنة المنظمة ثلاث جوائز قيِّمة لأصحاب التراتيب الثلاثة الأولى.

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