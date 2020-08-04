الاتحاد العربي لكرة السلة ينطلق بدعوة مفتوحة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 04 أغسطس 2020, 01:34 مساء
جانب من منافسات السلة الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

أكد الاتحاد العربي لكرة السلة عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» أنه يجهز لتنظيم دورة تدريبية مجانية في تنظيم وإدارة بطولات كرة السلة عبر الإنترنت (أون لاين) من خلال الصفحة نفسها الخاصة بالاتحاد العربي لكرة السلة، وذلك في الفترة من 13 إلى 15 أغسطس الجاري.

المشاركة مفتوحة لجميع الاتحادات العربية دون التقيد بأي عدد، وعلى الراغبين في الاشتراك بالدورة استكمال بيانات استمارة المشاركة وإرسالها عن طريق موقع الاتحاد العربي لكرة السلة قبل يوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس الجاري.

وأشارت الصفحة الرسمية إلى أن المحاضرات ستنطلق الخميس 13 أغسطس، وستمنح المشاركين شهادات مشاركة معتمدة من الاتحاد العربي لكرة السلة.

يذكر أن الاتحاد العربي لكرة السلة نظم في الفترة الماضية دورتين ناجحتين استهدفتا مشاركة أعداد كبيرة من الإحصائيين وحكام السلة العرب.

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