الترجي يتلقى ضربة موجعة بسبب «الهوني»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 أغسطس 2020, 12:17 صباحا
المحترف الليبي حمدو الهوني نجم فريق الترجي التونسي. (أرشيفية : إنترنت)

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي، ضربة موجعة، اليوم الإثنين، بعدما أعلن عبر حسابه على «فيسبوك»، أنَّ لاعبه الدولي الليبي حمدو الهوني، سيحتاج للراحة لمدة 21 يومًا؛ إثر الإصابة العضلية التي تعرض لها السبت الماضي، أمام مستقبل سليمان، بالدوري التونسي.

كان الهوني، أصيب في الدقيقة (28) من لقاء فريقه ضد مستقبل سليمان، وترك مكانه للجزائري بلال بن ساحة، ومن المقرر أن يخضع اللاعب، للفحص بعد مرور فترة الـ21 يومًا لمعرفة مدى تحسن حالته الصحية، واتخاذ القرار المناسب في شأن موعد عودته للتدريبات.

وسيغيب الهوني، عن مواجهات الترجي أمام اتحاد بن قردان، والصفاقسي، والنجم الساحلي، والملعب التونسي، والأفريقي.

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