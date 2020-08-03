محمد الهوني يوجه تحذيرا بعد شفائه من فيروس «كورونا»

فيروس «كورونا» يضرب الحكم الليبي محمد الهوني. (إنترنت)

وجه حكم كرة القدم الليبي، محمد الهوني، المتعافى حديثًا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، من تفشي هذه الجائحة في ليبيا.

وقال الهوني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «ردوا بالكم المرض لعين وخطير ويحصد أرواح الشباب أيضًا، لو صارت كارثة لا سمح الله وأصبحنا في كارثة، حتشوفوا بعينكم كيف الناس تقعد تطيح في الشارع».

وأضاف الحكم الليبي: «وسبب الطياح مش لأنه ما فيش أجهزة تنفس، السبب لأن ما فيش عدد كبير من الأطباء يقدر يخدم عليهم، والشيء هذا بعيوني شفته مش قول قائل.. نريد نقوللكم راه ما عندنا المواد اللي يخدموا فيها بالتحليل، يعني يديرولك التحليل اليوم وتطلع النتيجة بعد أسبوع».

وكان الهوني أعلن في وقت سابق، انتصاره على الفيروس، وتعافيه بفضل الله من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا بعد رحلة علاج التزم خلالها بالحجر الصحي.