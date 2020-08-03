أكثر من 2000 منتسب لأكاديمية «فرسان المتوسط»

أعضاء أكاديمية كرة القدم (فيسبوك)

أكد مدير عام أكاديمية «فرسان المتوسط لكرة القدم» فرج بوبريق، في اتصال هاتفي مع «بوابة الوسط» اليوم الإثنين، أن عدد المنتسبين للأكاديمية يفوق حاليًا الـ 2000 منتسب على مستوى فروعها المحلية والدولية، لتحطم الرقم القياسي كأول مؤسسة رياضية تحتضن أكثر من 2000 ناشئ ليبي تترواح أعمارهم بين 5 و 17 عامًا.

وأضاف قائلاً: «الاكاديمية ستوفر لهم كافة الخدمات والتجهيزات ليكونوا نواة للمنتخب الليبي في قادم الأيام، فعدد الموظفين بجميع الفروع وصل إلى 72 بين كادر فني وإداري وطبي وإعلامي ومستشارين قانونيين، والأكاديمية تستعد لفتح فروع أخرى لها في صبراتة ومسلاتة وزليتن وغات، وفرعين دوليين في الجزائر وتونس».

واختتم قائلاً: «هناك جهد مبذول لتذليل كافة الصعاب أمام الناشئين، وهدفنا الأسمى هو تكوين قاعدة رياضية على أسس سليمة وفتح الآفاق أمامها وتحقيق مستقبل واعد لها في الرقي بعلمية كرة القدم».