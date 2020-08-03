72 فيديو في بطولة ليبيا لـ«المواي تاي»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 03 أغسطس 2020, 01:30 مساء
جانب من منافسات البوكسينغ (أرشيفية : الإنترنت)

أكد أمين عام الاتحاد الليبي للبوكسينغ حسين الفروج، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الإثنين، أن 72 لاعبًا أرسلوا فيديوهات المشاركة في بطولة ليبيا لـ«المواي تاي»، وهي أحد فروع لعبة الملاكمة المعروفة بـ«قتال الظل» والمؤهلة إلى بطولة العالم لـ«المواي تاي» في أكتوبر المقبل.

وأضاف الفروج أن باب التسجيل في البطولة متواصل لمدة أسبوع، وتقبل الفيديوهات للفئات العمرية على صعيدي الذكور والإناث، ففي فئة الزهور من 5 إلى 7 سنوات وفئة البراعم من 8 إلى 10 سنوات وفئة الناشئين من 11 إلى 14 عامًا، وفئة الشباب من 15 إلى 17 عامًا وفئة الكبار من 18 إلى 40 عامًا وفئة الماستر أكثر من 40 عامًا، وتستقبل الفيديوهات على رقم الواتساب 094000235.

كما أكد الفروج ضرورة التزام المشاركين بالزي الرسمي لملاكمة قتال الظل المواي تاي، واستخدام التقنيات المسموح بها في إظهار واستعمال الثمانية أسلحة القتالية لـ«المواي تاي» بالكامل، وتنويع اللكمات والحركات المختلفة، ويفضل التصوير الجيد، أي رؤية اللكمات بشكل أفضل وأجمل وبالمسافة المحددة بالصورة، على أن يمنح المشارك مساحة لحرية الحركة ووضعية الهاتف أفقيًّا.

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