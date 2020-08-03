هجرة لاعب الأهلي طرابلس لكرة السلة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 03 أغسطس 2020, 11:54 صباحا
عبد المؤمن عبود (فيسبوك)

فوجئ الوسط الرياضي بهجرة لاعب فريق «الأهلي طرابلس» لكرة السلة عبد المؤمن عبود إلى إيطاليا عبر البحر عن طريق قوارب الهجرة غير الشرعية.

وقد تناولت صفحة كرة السلة والأخبار الحصرية للمنتخبات عبر «فيسبوك» النبأ وأكدت أن عبود غادر بلاده التي عاش وترعرع فيها بعد ما أُقفلت أمامه كل الطرق والأمنيات في عودة البلاد إلى سابق عهدها وعودة لعبته المفضلة، كرة السلة، إلى نشاطها من جديد، فهي مصدر رزقه الوحيد، إضافة إلى كونها شغفه وعشقه الذي لا يمكنه التخلي عنه.

يأتي هذا، غير أن عبود لاعب كرة سلة متميز داخل وخارج الملعب كونه خريج قسم هندسة ميكانيكية ومتفوقًا في دراسته، وكان يحلم بأن يكمل دراسته التي أحبها أيضًا، غير أنه اختار القرار الصعب لعله يجد ضالته في بلاد الغرب.

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