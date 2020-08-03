هجرة لاعب الأهلي طرابلس لكرة السلة

فوجئ الوسط الرياضي بهجرة لاعب فريق «الأهلي طرابلس» لكرة السلة عبد المؤمن عبود إلى إيطاليا عبر البحر عن طريق قوارب الهجرة غير الشرعية.
وقد تناولت صفحة كرة السلة والأخبار الحصرية للمنتخبات عبر «فيسبوك» النبأ وأكدت أن عبود غادر بلاده التي عاش وترعرع فيها بعد ما أُقفلت أمامه كل الطرق والأمنيات في عودة البلاد إلى سابق عهدها وعودة لعبته المفضلة، كرة السلة، إلى نشاطها من جديد، فهي مصدر رزقه الوحيد، إضافة إلى كونها شغفه وعشقه الذي لا يمكنه التخلي عنه.
يأتي هذا، غير أن عبود لاعب كرة سلة متميز داخل وخارج الملعب كونه خريج قسم هندسة ميكانيكية ومتفوقًا في دراسته، وكان يحلم بأن يكمل دراسته التي أحبها أيضًا، غير أنه اختار القرار الصعب لعله يجد ضالته في بلاد الغرب.