مالك الزناد يسقط خصمه التشيكي بالقاضية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 01 أغسطس 2020, 12:40 صباحا
جانب من لقاء مالك الزناد، وخصمه التشيكي، أوندرنجرادو، 31 يوليو 2020. (قناة الوسط)

أسقط الملاكم الليبي، مالك الزناد، خصمه التشيكي، أوندرنجرادو، بالضربة الفنية القاضية في الجولة السابعة من النزال الذي احتضنته صالة كريستال في مالطا، الجمعة، وكانت فيه الغلبة للملاك الليبي وسط صمود من نظيره التشيكي.

وبهذا الفوز ترتفع سلسلة انتصارات الزناد إلى 16 منها 15 بالضربة الفنية القاضية وواحدة فحسب بجمع النقاط.

والملاكم التشيكي مصنف خامسًا في بلاده، و355 دوليًا، وفي رصيده 80 مباراة في الهواة، و29 مباراة احترافية، ويحمل حزام RBO أوروبي، وتوعد الزناد قبل اللقاء الذي نقلته «قناة الوسط  WTV» حصريًا ومباشرة للجمهور الليبي والعربي، بإسقاطه في الجولة الثالثة.

جانب من لقاء مالك الزناد، وخصمه التشيكي، أوندرنجرادو، 31 يوليو 2020. (قناة الوسط)
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