الأهلي طرابلس يضع شروطه للمشاركة في الدوري الممتاز

رئيس نادي الأهلي طرابلس ساسي أبوعون (المركز الإعلامي)

أبدى رئيس نادي الأهلي طرابلس، ساسي بوعون، استغرابه من تحديد موعد انطلاق الدوري الليبي، قبل انعقاد اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة.

وقال بوعون، في تصريح لقناة «ليبيا الرياضية»: «الجميع يرغب في المشاركة بالدوري، لكن بشرط انعقاد اجتماع الجمعية العمومية أولا».

وأوضح: «هناك العديد من الأمور التي نريد أن نناقشها، خاصة فيما يتعلق بتعديل العديد من اللوائح في النظام الأساسي».

واختتم: «سيكون هناك بيان رسمي للأندية خلال الأيام المقبلة، فيما يتعلق بموضوع انعقاد الجمعية العمومية قبل إقامة الدوري».

وكان الاتحاد الليبي لكرة القدم، قد حدد يوم 15 أكتوبر المقبل، موعدًا لانطلاق الدوري الليبي، فيما حدد شهر نوفمبر، موعدا لعقد الجمعية العمومية.