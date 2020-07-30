الفرجاني حارس الاتحاد يدعو لتدشين رابطة لاعبي ليبيا

حارس مرمى فريق نادي الاتحاد الليبي محمد الفرجاني. (أرشيفية : إنترنت)

دعا حارس مرمى فريق نادي الاتحاد الليبي، محمد الفرجاني، لإنشاء رابطة لاعبي الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وقال الفرجاني في تصريحات لقناة «الوسط»، وفقًا لـ«كورة» إن الرابطة ستضم لاعبا من كل فريق بالدوري الممتاز ويفضل أن يكون القائد.

واقترح الفرجاني، انضمام جواد رزق من الأهلي بنغازي ومحمد الغنودي من الأهلي طرابلس ومحمد زعبية من الاتحاد، إلى رابطة اللاعبين.

وأوضح حارس مرمى الاتحاد الهدف من تكوين الرابطة هو أن يكون للاعبين صوت مسموع.

وتابع «نطمح أيضًا أن يكون للرابطة دور في تطوير كرة القدم الليبية، وأن تكون حلقة وصل بين اتحاد كرة القدم وأندية الدوري الممتاز».