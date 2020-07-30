الأولمبية الليبية تنعي وفاة بطل بناء الأجسام مبارك الأدهم

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 يوليو 2020, 02:25 مساء
مبارك الأدهم. (إنترنت)

نعت اللجنة الأولمبية الليبية برئاسة الدكتور جمال الزروق، وفاة مبارك الأدهم، البطل الليبي العالمي السابق في رياضة بناء الأجسام، والذي توفاه الله عن عمر يناهز 62 عاما.

وقالت اللجنة الأولمبية، عبر صفحتها الشخصية على موقع «فيسبوك»، في نعيها للبطل العالمي مبارك الأدهم: «تتقدم اللجنة الأولمبية الليبية بأحر التعازي والمواساة لأسرة الفقيد البطل العالمي مبارك الأدهم رحمه الله الذي توفاه الله اليوم عن عمر يناهز 62 عاما».

وأوضحت: «ويعد الادهم أحد أبرز أبطال رياضة بناء الأجسام، وكان قد بدأ حياته الرياضية مع لعبة رفع الأثقال بنادي الوحدة ثم تحول إلى بناء الأجسام وفيها تألق وتفوق وحصد العديد من البطولات المحلية والدولية منها فضيتان على مستوى العالم وبطولة ألمانيا، كما توج بجائزة أفضل عارض على مستوى العالم مرتين».

وأشارت: «ويعتبر البطل مبارك الأدهم هو أول بطل ليبي يفوز ببطولة عالم في بناء الأجسام للهواة أثناء تواجده في ألمانيا، وكان له الفضل في الإشراف على تدريب عدة أبطال منهم البطل كمال القرقني خلال انطلاقته الأولى بليبيا».

وتابعت: «كما شغل الأدهم رحمه الله منصب المستشار الفني بالاتحاد الليبي لبناء الأجسام، وكان داعما لهذه اللعبة وممارسيها في ليبيا. ونجح أيضا كمدرب، وكانت له بصمة على العديد من الأبطال من أبرزهم البطل صلاح الدالي المتوج بذهبية العالم بالمغرب 2013، والبطل الدولي كمال القرقني المتوج بكأس وذهبية مستر أولمبيا 2019م».

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