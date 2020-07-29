عميد الأندية الليبية يحتفل بالذكرى الـ76 لتأسيسه

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 29 يوليو 2020, 08:16 مساء
نادي الاتحاد يحتفل بالذكرى الـ76 لتأسيسه. (إنترنت)

انطلقت البارحة بقرية المغرب العربي بطرابلس بداية احتفالات نادي «الاتحاد» الرياضي الثقافي الاحتماعي، عميد الأندية، بالذكرى الـ76 لتأسيسه (29 يوليو 1944)، على أن تتواصل الاحتفالات اليوم.

يشار إلى أن نادي «الاتحاد» صاحب إنجازات وبطولات في مختلف الألعاب الرياضية، وعلى سبيل المثال لا الحصر في كرة السلة (17 تتويجًا بالدوري الليبي)، وكرة اليد (10 بطولات محلية) وفضية العرب وفضية أفريقيا.

كما يملك «الاتحاد» الرقم القياسي في التتويج ببطولات القدم الليبية وفي سجله 13 بطولة على مستوى طرابلس مواسم 48/ 49، 49/ 50، 50/ 51، 51/ 52، 52/ 53، 53/ 54، 55/ 56، 56/ 57، 57/ 58، 58/ 59، 61/ 62، 62/ 63 .

و16 بطولة للدوري الليبي أعوام 65 19، 66 19، 69 19، 1986 ، 1988، 1990، 1991 ، 2002، 2003، 2005، 2006 ، 2007 ، 2008، 2909 ، 2010.

كما توج ببطولة كأس ليبيا 7 مرات أعوام 1992، 1999، 2004، 2005، 2007 ، 2009، 2018، وبكاس السوبر الممتاز 10 مرات أعوام 1999، 2002، 2003، 2004، 2005، 2006، 2007، 2008، 2009 ، 2010.

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